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Україна хоче створити тимчасовий офіс прокурора в одному з міст Європи, - Костін

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Четвер 24 листопада 2022 03:37
Україна хоче створити тимчасовий офіс прокурора в одному з міст Європи, - Костін Фото: Андрій Костін, генпрокурор України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Україна виступає за створення тимчасового офісу прокурора в одній із країн Європейського союзу в рамках стратегії міжнародного кримінального переслідування та уніфікації доказів скоєних Росією воєнних злочинів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генерального прокурора Андрій Костіна.

Він зазначив, що на вчорашньому засіданні робочої групи під головуванням глави Офісу президента Андрія Єрмака опрацьовувалися шляхи створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України.

"Детально обговорили правові механізми та посилення співпраці з міжнародними партнерами. Питання Спецтрибуналу голосно звучатиме на всіх міжнародних майданчиках", - сказав генпрокурор.

Зокрема, повідомив Костін, українська сторона ініціює "створення Interim Prosecutor's Office для розробки стратегії кримінального переслідування" та уніфікації доказів щодо злочину агресії проти України.

"Офіс може працювати в одному з європейських міст за підтримки наших партнерів", - додав він.

Нагадаємо, що 23 листопада Європарламент схвалив резолюцію про визнання Росії державою-спонсором тероризму та державою, яка застосовує засоби тероризму.

Того ж дня РФ завдала по території України чергові масовані ракетні удари, внаслідок чого багато областей залишилися без світла, а також є жертви серед цивільних.

У зв'язку з російською масштабною атакою 23 листопада президент України Володимир Зеленський доручив направити запит про скликання Ради безпеки ООН.

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