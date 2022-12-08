В Виннице предприятие поставляло детали для ремонта военной техники РФ
Сотрудники Офиса генерального прокурора выкрыли предприятие в Виннице, которое осуществляло экспорт в РФ комплектующих для ремонта военной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейской комиссии.
По данным следствия, после начала полномасштабной военной агрессии РФ против Украины один из винницких машиностроительных заводов продолжил сотрудничество со страной-агрессором.
В условиях военного положения руководство завода наладило поставку комплектующих для ремонта и обслуживания машиностроительной отрасли. Это шестеренки, секционные насосы, гидромоторы, гидравлическое оборудование, используемые в военной технике.
Для реализации схемы привлечен ряд подконтрольных хозяйствующих субъектов, с использованием которых через Румынию, Турцию и Казахстан ввозились комплектующие на территорию РФ.
В целях обхода финансовых ограничений и вывода безналичных средств из РФ использовались банковские счета, открытые в финансовых учреждениях стран ЕС. Таким образом, в течение 2022 года в РФ экспортированы комплектующие, используемые для ремонта военной техники, на общую сумму более 51 млн грн.
Ранее сообщалось, что Украина выступает за создание временного офиса прокурора в одной из стран Европейского союза в рамках стратегии по международному уголовному преследованию и унификации доказательств совершенных Россией военных преступлений.
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