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В Виннице предприятие поставляло детали для ремонта военной техники РФ

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Киев, Четверг 08 декабря 2022 16:32
В Виннице предприятие поставляло детали для ремонта военной техники РФ Фото: предприятие в Виннице поставляло детали для ремонта военной техники РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Сотрудники Офиса генерального прокурора выкрыли предприятие в Виннице, которое осуществляло экспорт в РФ комплектующих для ремонта военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейской комиссии.

По данным следствия, после начала полномасштабной военной агрессии РФ против Украины один из винницких машиностроительных заводов продолжил сотрудничество со страной-агрессором.

В условиях военного положения руководство завода наладило поставку комплектующих для ремонта и обслуживания машиностроительной отрасли. Это шестеренки, секционные насосы, гидромоторы, гидравлическое оборудование, используемые в военной технике.

Для реализации схемы привлечен ряд подконтрольных хозяйствующих субъектов, с использованием которых через Румынию, Турцию и Казахстан ввозились комплектующие на территорию РФ.

В целях обхода финансовых ограничений и вывода безналичных средств из РФ использовались банковские счета, открытые в финансовых учреждениях стран ЕС. Таким образом, в течение 2022 года в РФ экспортированы комплектующие, используемые для ремонта военной техники, на общую сумму более 51 млн грн.

Ранее сообщалось, что Украина выступает за создание временного офиса прокурора в одной из стран Европейского союза в рамках стратегии по международному уголовному преследованию и унификации доказательств совершенных Россией военных преступлений.

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