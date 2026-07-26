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У Вінниці ножем поранили військового ТЦК: нападника затримали

21:45 26.07.2026 Нд
2 хв
Нападнику загрожує відповідальність за кількома статтями Кримінального кодексу
aimg Валерія Абабіна
Фото: Військовий ТЦК зазнав ножового нападу у Вінниці (getty images)

У Вінниці чоловік напав з ножем на військовослужбовця ТЦК під час доставлення до ТЦК та СП. Постраждалому військовому надано медичну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Вінницького обласного ТЦК та СП.

За даними Вінницького ТЦК, 25 липня 2026 року громадянин України, який значився порушником військового обліку з 2025 року, здійснив напад на представника групи оповіщення.

Під час доставлення до ТЦК та СП для подальшого уточнення військово-облікових даних порушник почав поводитись агресивно. Він нецензурно висловлювався щодо військовослужбовців, дістав розкладний ніж і завдав поранення одному з них.

Постраждалому військовослужбовцю надали медичну допомогу. Його стан здоров'я оцінюється як задовільний.

Що зараз з нападником

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження. Нападника затримано у порядку, який визначений чинним законодавством.

За інформацією Вінницького ТЦК, чоловікові загрожує відповідальність за кількома статтями Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, це вже не перший подібний випадок у Вінницькій області. Ще 4 квітня 2026 року група оповіщення одного з районних ТЦК зупинила громадянина для перевірки документів - той раптово дістав ніж і завдав кілька ударів двом військовослужбовцям. Один з військових тоді потрапив у реанімацію.

За даними Національної поліції, напади на військових ТЦК фіксують у різних регіонах України - і в деяких областях динаміка виглядає найбільш тривожною.

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