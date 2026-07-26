У Вінниці ножем поранили військового ТЦК: нападника затримали

За даними Вінницького ТЦК, 25 липня 2026 року громадянин України, який значився порушником військового обліку з 2025 року, здійснив напад на представника групи оповіщення.

Під час доставлення до ТЦК та СП для подальшого уточнення військово-облікових даних порушник почав поводитись агресивно. Він нецензурно висловлювався щодо військовослужбовців, дістав розкладний ніж і завдав поранення одному з них.

Постраждалому військовослужбовцю надали медичну допомогу. Його стан здоров'я оцінюється як задовільний.

Що зараз з нападником

За фактом нападу відкрито кримінальне провадження. Нападника затримано у порядку, який визначений чинним законодавством.

За інформацією Вінницького ТЦК, чоловікові загрожує відповідальність за кількома статтями Кримінального кодексу України.