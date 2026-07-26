В Виннице ножом ранили военного ТЦК: нападавшего задержали

В Виннице мужчина напал с ножом на военнослужащего ТЦК во время доставки в ТЦК и СП. Пострадавшему военному оказана медицинская помощь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Винницкого областного ТЦК и СП.
По данным Винницкого ТЦК, 25 июля 2026 года гражданин Украины, числившийся нарушителем военного учета с 2025 года, совершил нападение на представителя группы оповещения.
Во время доставки в ТЦК и СП для дальнейшего уточнения военно-учетных данных нарушитель начал вести себя агрессивно. Он нецензурно высказывался по поводу военнослужащих, получил раскладной нож и нанес ранение одному из них.
Пострадавшему военнослужащему была оказана медицинская помощь. Его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.
Что сейчас с нападающим
По факту нападения возбуждено уголовное производство. Нападающий задержан в порядке, определенном действующим законодательством.
По информации Винницкого ТЦК, мужчине грозит ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.
Напомним, это уже не первый подобный случай в Винницкой области. Еще 4 апреля 2026 года группа оповещения одного из районных ТЦК остановила гражданина для проверки документов - тот внезапно получил нож и нанес несколько ударов двум военнослужащим . Один из военных тогда попал в реанимацию.
По данным Национальной полиции, нападения на военных ТЦК фиксируют в разных регионах Украины – и в некоторых областях динамика выглядит наиболее тревожной.