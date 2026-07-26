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В Виннице ножом ранили военного ТЦК: нападавшего задержали

21:45 26.07.2026 Вс
2 мин
Нападающему угрожает ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса
aimg Валерия Абабина
Фото: Военный ТЦК подвергся ножевому нападению в Виннице (getty images)

В Виннице мужчина напал с ножом на военнослужащего ТЦК во время доставки в ТЦК и СП. Пострадавшему военному оказана медицинская помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Винницкого областного ТЦК и СП.

По данным Винницкого ТЦК, 25 июля 2026 года гражданин Украины, числившийся нарушителем военного учета с 2025 года, совершил нападение на представителя группы оповещения.

Во время доставки в ТЦК и СП для дальнейшего уточнения военно-учетных данных нарушитель начал вести себя агрессивно. Он нецензурно высказывался по поводу военнослужащих, получил раскладной нож и нанес ранение одному из них.

Пострадавшему военнослужащему была оказана медицинская помощь. Его состояние здоровья оценивается как удовлетворительное.

Что сейчас с нападающим

По факту нападения возбуждено уголовное производство. Нападающий задержан в порядке, определенном действующим законодательством.

По информации Винницкого ТЦК, мужчине грозит ответственность по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Напомним, это уже не первый подобный случай в Винницкой области. Еще 4 апреля 2026 года группа оповещения одного из районных ТЦК остановила гражданина для проверки документов - тот внезапно получил нож и нанес несколько ударов двум военнослужащим . Один из военных тогда попал в реанимацию.

По данным Национальной полиции, нападения на военных ТЦК фиксируют в разных регионах Украины – и в некоторых областях динамика выглядит наиболее тревожной.

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