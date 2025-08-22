ua en ru
У Вінниці натовп "відбивав" чоловіка, який був у розшуку ТЦК: що сталося (відео)

Вінниця, П'ятниця 22 серпня 2025 22:23
У Вінниці натовп "відбивав" чоловіка, який був у розшуку ТЦК: що сталося (відео) Фото: у Вінниці сутичка з ТЦК та поліцією переросла у масштабний протест (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Вінниці, сьогодні, 22 серпня, спроба працівників ТЦК та поліції затримати чоловіка призвела до масштабного протесту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Вінницького обласного ТЦК та СП та Telegram поліції Вінницької області.

Сьогодні в мережі з'явилося відео з вулиці Замостянської у Вінниці, де стався конфлікт за участю поліції та представників ТЦК.

Поліція намагалася затримати чоловіка, який перебував у розшуку. Але кілька десятків людей влаштували мітинг. Чоловіка відпустили.

Що кажуть у поліції

У поліції стверджують, що 22 серпня під час патрулювання міста поліцейські зупинили водія за порушення ПДР.

Під час перевірки документів 25-річний керманич, який з 13 квітня розшукується Вінницьким ОМТЦК та СП, пересів на пасажирське сидіння та намагався втекти.

Правоохоронці обмежили його рух. Тим часом перехожі намагались завадити розгляду адміністративного провадження. Наразі проводиться перевірка.

Що кажуть у ТЦК

У Вінницькому ТЦК заперечили, що протест пов'язаний із їх діяльністю.

"Офіційно повідомляємо, що на момент подій, зафіксованих у відео, військовослужбовці Вінницького ТЦК та СП не проводили жодних заходів, пов’язаних із мобілізацією чи оповіщенням населення у зазначеній локації", - зазначили у військкоматі.

У ТЦК закликали не поширювати маніпулятивну та викривлену інформацію та користуватися лише достовірними та перевіреними джерелами.

"Разом з тим, вчергове наголошуємо на важливості дотримання громадянами законодавства про мобілізацію та військовий обов’язок. Тільки спільна відповідальність та свідома позиція кожного допоможуть нашій країні ефективно протистояти агресору та здобути перемогу", - додали у ТЦК.

Сутички з працівниками ТЦК

Нагадаємо, у Харкові ввечері 14 серпня чоловік напав з ножем на поліцейського та трьох працівників ТЦК. Його затримали.

Раніше на Волині група людей напала на службове авто ТЦК та поліції. Інцидент стався під час оповіщення військовозобов’язаних у селі Соловичі. Одним з нападників виявився староста Соловичівського старостинського округу.

Окрім того, 1 серпня у Вінниці стався інцидент зі спробою "штурму" ТЦК. Повідомлялося, що працівники ТЦК та СП доставили на місцевий стадіон "Локомотив" близько 100 чоловіків для проведення мобілізаційних заходів.

Проте згодом до цього стадіону прибули начебто родичі військовозобов'язаних і почали вимагати відпустити чоловіків, що перебували в пункті збору. Люди виламали двері на вході у стадіон, а ближче до ночі почались й сутички з правоохоронцями.

