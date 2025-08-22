В Виннице толпа "отбивала" мужчину, который был в розыске ТЦК: что произошло (видео)
В Виннице, сегодня, 22 августа, попытка работников ТЦК и полиции задержать мужчину привела к масштабному протесту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Винницкого областного ТЦК и СП и Telegram полиции Винницкой области.
Сегодня в сети появилось видео с улицы Замостянской в Виннице, где произошел конфликт с участием полиции и представителей ТЦК.
Полиция пыталась задержать мужчину, который находился в розыске. Но несколько десятков человек устроили митинг. Мужчину отпустили.
Что говорят в полиции
В полиции утверждают, что 22 августа во время патрулирования города полицейские остановили водителя за нарушение ПДД.
Во время проверки документов 25-летний водитель, который с 13 апреля разыскивается Винницким ОМТЦК и СП, пересел на пассажирское сиденье и пытался убежать.
Правоохранители ограничили его движение. Между тем прохожие пытались помешать рассмотрению административного производства. Сейчас проводится проверка.
Что говорят в ТЦК
В Винницком ТЦК отрицают, что протест связан с их деятельностью.
"Официально сообщаем, что на момент событий, зафиксированных в видео, военнослужащие Винницкого ТЦК и СП не проводили никаких мероприятий, связанных с мобилизацией или оповещением населения в указанной локации", - отметили в военкомате.
В ТЦК призвали не распространять манипулятивную и искаженную информацию и пользоваться только достоверными и проверенными источниками.
"Вместе с тем, в очередной раз подчеркиваем важность соблюдения гражданами законодательства о мобилизации и воинской обязанности. Только общая ответственность и сознательная позиция каждого помогут нашей стране эффективно противостоять агрессору и одержать победу", - добавили в ТЦК.
Стычки с работниками ТЦК
Напомним, в Харькове вечером 14 августа мужчина напал с ножом на полицейского и трех работников ТЦК. Его задержали.
Ранее на Волыни группа людей напала на служебное авто ТЦК и полиции. Инцидент произошел во время оповещения военнообязанных в селе Соловичи. Одним из нападавших оказался староста Соловичевского старостинского округа.
Кроме того, 1 августа в Виннице произошел инцидент с попыткой "штурма" ТЦК. Сообщалось, что работники ТЦК и СП доставили на местный стадион "Локомотив" около 100 мужчин для проведения мобилизационных мероприятий.
Однако впоследствии к этому стадиону прибыли якобы родственники военнообязанных и начали требовать отпустить мужчин, находившихся в пункте сбора. Люди выломали двери на входе в стадион, а ближе к ночи начались и столкновения с правоохранителями.