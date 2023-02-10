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У Вінниці чути вибухи

Фото: у Вінниці чути звуки вибухів (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

У Вінниці в ніч проти 10 лютого пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

Жителів обласного центру закликають до закінчення повітряної тривоги наскільки можна перебувати в укриттях, або скористатися правилом "двох стін".

Раніше про вибухи повідомляли у Запоріжжі.

Нагадаємо, що ввечері 9 лютого Росія запустила територією України безпілотні літальні апарати. Дрони були помічені у напрямі Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Харківської областей.

Також раніше голова поліції Миколаївської області Сергій Шайхет повідомив, що ППО збили "Шахед". Однак пізніше ці дані спростував голова ОВА Віталій Кім.

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Вінниця