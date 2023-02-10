В Виннице слышны взрывы

В Виннице в ночь на 10 февраля прогремели взрывы после объявления воздушной тревоги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.
Жителей областного центра призывают до окончания воздушной тревоги по возможности находиться в укрытиях, или воспользоваться правилом "двух стен".
Ранее о взрывах сообщали в Запорожье.
Напомним, что вечером 9 февраля Россия запустила по территории Украины беспилотные летательные аппараты. Дроны были замечены в направлении Днепропетровской, Запорожской, Донецкой и Харьковской областей.
Также ранее глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет сообщил, что ПВО сбили "Шахед". Однако позже эти данные опроверг глава ОВА Виталий Ким.
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