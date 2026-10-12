У Вінниці був "приліт" по підприємству, соцмережі пишуть про фабрику Roshen

Раніше РБК-Україна писало, що окупанти 12 жовтня атакували Дніпро та Дніпровський район. У місті загинула людина, а після удару по торговельному центру спалахнула пожежа.

Крім того, росіяни вдарили по логістичних приміщеннях поштового оператора на півдні Одещини. Унаслідок удару пошкоджено фасад будівлі, скління та обладнання.