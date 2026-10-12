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У Вінниці був "приліт" по підприємству, соцмережі пишуть про фабрику Roshen

16:30 12.10.2026 Пн
1 хв
aimg Олена Бджола
Фото: кондитерська фабрика Roshen у Вінниці (wikipedia.org)

Удень 12 жовтня окупанти обстріляли Вінницю. Вони поцілили по об'єкту цивільної інфраструктури. У мережі пишуть, що це була конидитерська фабрика Roshen.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост у Facebook начальниці Вінницької обласної військової адміністрації Наталі Заболотної.

Удар по Вінниці

Тривога в області почалася о 14:46.

О 15:36 Повітряні Сили ЗСУ попереджали про реактивний БпЛА курсом на Вінницю з півночі.

Пізніше стало відомо, що унаслідок російської атаки зафіксували влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. На місце виїхали відповідні служби, каже Заболотна.

За словами чиновниці, інформацію про наслідки атаки наразі уточнюють.

Вона закликала жителів залишатися у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

Раніше РБК-Україна писало, що окупанти 12 жовтня атакували Дніпро та Дніпровський район. У місті загинула людина, а після удару по торговельному центру спалахнула пожежа.

Крім того, росіяни вдарили по логістичних приміщеннях поштового оператора на півдні Одещини. Унаслідок удару пошкоджено фасад будівлі, скління та обладнання.

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ROSHENВінницяВійна Росії проти України