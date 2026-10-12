RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

В Виннице был "прилет" по предприятию, соцсети пишут о фабрике Roshen

16:30 12.10.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Бджола
Фото: кондитерская фабрика Roshen в Виннице (wikipedia.org)

Днем 12 октября оккупанты обстреляли Винницу. Они попали по объекту гражданской инфраструктуры. В сети пишут, что это была конидитерская фабрика Roshen.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook начальника Винницкой областной военной администрации Натальи Заболотной.

Удар по Виннице

Тревога в области началась в 14:46.

В 15:36 Воздушные Силы ВСУ предупреждали о реактивном БПЛА курсом на Винницу с севера.

Позже стало известно, что в результате российской атаки зафиксировали попадание в объект гражданской инфраструктуры. На место выехали соответствующие службы, говорит Заболотная.

По словам чиновницы, информацию о последствиях атаки уточняют.

Она призвала жителей оставаться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.

Ранее РБК-Украина писало, что оккупанты 12 октября атаковали Днепр и Днепровский район. В городе погиб человек, а после удара по торговому центру вспыхнул пожар.

Кроме того, россияне ударили по логистическим помещениям почтового оператора на юге Одесщины.В результате удара поврежден фасад здания, остекления и оборудования.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ROSHENВинницаВойна России против Украины