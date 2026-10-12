В Виннице был "прилет" по предприятию, соцсети пишут о фабрике Roshen

Удар по Виннице

Тревога в области началась в 14:46.

В 15:36 Воздушные Силы ВСУ предупреждали о реактивном БПЛА курсом на Винницу с севера.

Позже стало известно, что в результате российской атаки зафиксировали попадание в объект гражданской инфраструктуры. На место выехали соответствующие службы, говорит Заболотная.

По словам чиновницы, информацию о последствиях атаки уточняют.

Она призвала жителей оставаться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.