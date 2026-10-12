У Вінниці був "приліт" по підприємству, соцмережі пишуть про фабрику Roshen

Удень 12 жовтня окупанти обстріляли Вінницю. Вони поцілили по об'єкту цивільної інфраструктури. У мережі пишуть, що це була конидитерська фабрика Roshen.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост у Facebook начальниці Вінницької обласної військової адміністрації Наталі Заболотної.

Вона закликала жителів залишатися у безпечних місцях до завершення повітряної тривоги.

За словами чиновниці, інформацію про наслідки атаки наразі уточнюють.

Пізніше стало відомо, що унаслідок російської атаки зафіксували влучання в об'єкт цивільної інфраструктури. На місце виїхали відповідні служби, каже Заболотна.

О 15:36 Повітряні Сили ЗСУ попереджали про реактивний БпЛА курсом на Вінницю з півночі.

Раніше РБК-Україна писало, що окупанти 12 жовтня атакували Дніпро та Дніпровський район. У місті загинула людина, а після удару по торговельному центру спалахнула пожежа.

Крім того, росіяни вдарили по логістичних приміщеннях поштового оператора на півдні Одещини. Унаслідок удару пошкоджено фасад будівлі, скління та обладнання.