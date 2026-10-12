В Виннице был "прилет" по предприятию, соцсети пишут о фабрике Roshen
Днем 12 октября оккупанты обстреляли Винницу. Они попали по объекту гражданской инфраструктуры. В сети пишут, что это была конидитерская фабрика Roshen.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook начальника Винницкой областной военной администрации Натальи Заболотной.
Удар по Виннице
Тревога в области началась в 14:46.
В 15:36 Воздушные Силы ВСУ предупреждали о реактивном БПЛА курсом на Винницу с севера.
Позже стало известно, что в результате российской атаки зафиксировали попадание в объект гражданской инфраструктуры. На место выехали соответствующие службы, говорит Заболотная.
По словам чиновницы, информацию о последствиях атаки уточняют.
Она призвала жителей оставаться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.
Ранее РБК-Украина писало, что оккупанты 12 октября атаковали Днепр и Днепровский район. В городе погиб человек, а после удара по торговому центру вспыхнул пожар.
Кроме того, россияне ударили по логистическим помещениям почтового оператора на юге Одесщины.В результате удара поврежден фасад здания, остекления и оборудования.