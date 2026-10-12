ua en ru
Пн, 12 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

В Виннице был "прилет" по предприятию, соцсети пишут о фабрике Roshen

16:30 12.10.2026 Пн
1 мин
aimg Елена Бджола
В Виннице был "прилет" по предприятию, соцсети пишут о фабрике Roshen Фото: кондитерская фабрика Roshen в Виннице (wikipedia.org)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Днем 12 октября оккупанты обстреляли Винницу. Они попали по объекту гражданской инфраструктуры. В сети пишут, что это была конидитерская фабрика Roshen.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Facebook начальника Винницкой областной военной администрации Натальи Заболотной.

Удар по Виннице

Тревога в области началась в 14:46.

В 15:36 Воздушные Силы ВСУ предупреждали о реактивном БПЛА курсом на Винницу с севера.

Позже стало известно, что в результате российской атаки зафиксировали попадание в объект гражданской инфраструктуры. На место выехали соответствующие службы, говорит Заболотная.

По словам чиновницы, информацию о последствиях атаки уточняют.

Она призвала жителей оставаться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги.

Ранее РБК-Украина писало, что оккупанты 12 октября атаковали Днепр и Днепровский район. В городе погиб человек, а после удара по торговому центру вспыхнул пожар.

Кроме того, россияне ударили по логистическим помещениям почтового оператора на юге Одесщины.В результате удара поврежден фасад здания, остекления и оборудования.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ROSHEN Винница Война России против Украины
Новости
Шаг в ЕС: Рада приняла важный закон об образовании для нацменьшинств
Шаг в ЕС: Рада приняла важный закон об образовании для нацменьшинств
Аналитика
Россию нужно загнать в угол, чтобы были настоящие переговоры: интервью с Андреем Сибигой
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Россию нужно загнать в угол, чтобы были настоящие переговоры: интервью с Андреем Сибигой