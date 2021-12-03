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Под Винницей снова произошла авария с аммиаком: перевернулась автоцистерна

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 3 декабря утром на трассе вблизи г. Винница произошло опрокидывание автоцистерны, которая перевозила 19 тонн аммиака. Сейчас спасатели работают над ликвидацией последствий инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"3 декабря в 6:23 на Черкасском шоссе г. Винница на автодороге М30 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка-Луганск-Изварино перевернулся автомобиль, который использовался для транспортировки газа", - говорится в сообщении.

По прибытии на место происшествия спасателей областного центра выяснилось, что произошло опрокидывание автоцистерны, в которой находится сжиженный аммиак (безводный), а емкость цистерны составляет около 19 тонн.

После чего, в 9:40 сотрудники ГСЧС начали работы по перекачке аммиака из цистерны.

Сейчас месте происшествия работает 31 человек личного состава ГСЧС и 9 единиц спецтехники.

Фото: под Винницей снова произошла авария с аммиаком (vn.dsns.gov.ua)

Напомним, 29 ноября возле Немирова Винницкой области произошла химическая авария на территории местного предприятия ЧАО "Райагрохим". Утром из железнодорожной цистерны начал испаряться безводный аммиак.

Через некоторое время стала известна причина аварии. Правоохранители открыли дело.

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