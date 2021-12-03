Під Вінницею знову сталася аварія з аміаком: перевернулася автоцистерна

Сьогодні, 3 грудня вранці на трасі поблизу м. Вінниця сталося перекидання автоцистерни, яка перевозила 19 тонн скрапленого аміаку. Наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків інциденту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.
"3 грудня о 6:23 на Черкаському шосе м.Вінниця на автошляху М30 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка-Луганськ-Ізварине перекинувся автомобіль, який використовувався для транспортування газу", - йдеться в повідомленні.
Після прибуття на місце події рятувальників обласного центру з’ясувалося, що сталося перекидання автоцистерни, в якій знаходиться скраплений аміак (безводний), а ємність цистерни складає близько 19 тонн.
Після чого, о 9:40 співробітники ДСНС розпочали роботи по перекачуванні аміаку з цистерни.
Наразі місці події працює 31 особа особового складу ДСНС та 9 одиниць спецтехніки.
Фото: під Вінницею знову сталася аварія з аміаком (vn.dsns.gov.ua)
Нагадаємо, 29 листопада біля Немирова Вінницької області сталася хімічна аварія на території місцевого підприємства ПрАТ "Райагрохім". Вранці із залізничної цистерни почав випаровуватися безводний аміак.
Через деякий час стала відома причина аварії. Правоохоронці відкрили справу.