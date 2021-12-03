Под Винницей снова произошла авария с аммиаком: перевернулась автоцистерна

Сегодня, 3 декабря утром на трассе вблизи г. Винница произошло опрокидывание автоцистерны, которая перевозила 19 тонн аммиака. Сейчас спасатели работают над ликвидацией последствий инцидента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"3 декабря в 6:23 на Черкасском шоссе г. Винница на автодороге М30 Стрый-Тернополь-Кропивницкий-Знаменка-Луганск-Изварино перевернулся автомобиль, который использовался для транспортировки газа", - говорится в сообщении.

По прибытии на место происшествия спасателей областного центра выяснилось, что произошло опрокидывание автоцистерны, в которой находится сжиженный аммиак (безводный), а емкость цистерны составляет около 19 тонн.

После чего, в 9:40 сотрудники ГСЧС начали работы по перекачке аммиака из цистерны.

Сейчас месте происшествия работает 31 человек личного состава ГСЧС и 9 единиц спецтехники.

Фото: под Винницей снова произошла авария с аммиаком (vn.dsns.gov.ua)