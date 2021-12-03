Під Вінницею знову сталася аварія з аміаком: перевернулася автоцистерна

Сьогодні, 3 грудня вранці на трасі поблизу м. Вінниця сталося перекидання автоцистерни, яка перевозила 19 тонн скрапленого аміаку. Наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"3 грудня о 6:23 на Черкаському шосе м.Вінниця на автошляху М30 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка-Луганськ-Ізварине перекинувся автомобіль, який використовувався для транспортування газу", - йдеться в повідомленні.

Після прибуття на місце події рятувальників обласного центру з’ясувалося, що сталося перекидання автоцистерни, в якій знаходиться скраплений аміак (безводний), а ємність цистерни складає близько 19 тонн.

Після чого, о 9:40 співробітники ДСНС розпочали роботи по перекачуванні аміаку з цистерни.

Наразі місці події працює 31 особа особового складу ДСНС та 9 одиниць спецтехніки.

Фото: під Вінницею знову сталася аварія з аміаком (vn.dsns.gov.ua)