ru ua
Пт, 03 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Під Вінницею знову сталася аварія з аміаком: перевернулася автоцистерна

Новость на русском →
Вінницька область, П'ятниця 03 грудня 2021 11:58
Під Вінницею знову сталася аварія з аміаком: перевернулася автоцистерна Фото: під Вінницею знову сталася аварія з аміаком (vn.dsns.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 3 грудня вранці на трасі поблизу м. Вінниця сталося перекидання автоцистерни, яка перевозила 19 тонн скрапленого аміаку. Наразі рятувальники працюють над ліквідацією наслідків інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ДСНС.

"3 грудня о 6:23 на Черкаському шосе м.Вінниця на автошляху М30 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка-Луганськ-Ізварине перекинувся автомобіль, який використовувався для транспортування газу", - йдеться в повідомленні.

Після прибуття на місце події рятувальників обласного центру з’ясувалося, що сталося перекидання автоцистерни, в якій знаходиться скраплений аміак (безводний), а ємність цистерни складає близько 19 тонн.

Після чого, о 9:40 співробітники ДСНС розпочали роботи по перекачуванні аміаку з цистерни.

Наразі місці події працює 31 особа особового складу ДСНС та 9 одиниць спецтехніки.

Фото: під Вінницею знову сталася аварія з аміаком (vn.dsns.gov.ua)

Нагадаємо, 29 листопада біля Немирова Вінницької області сталася хімічна аварія на території місцевого підприємства ПрАТ "Райагрохім". Вранці із залізничної цистерни почав випаровуватися безводний аміак.

Через деякий час стала відома причина аварії. Правоохоронці відкрили справу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вінницька область Авария
NEWS
Ляшко анонсував вихід областей з "червоної" зони наступного тижня
Ляшко анонсував вихід областей з "червоної" зони наступного тижня
DAILY
Гонка на виживання. Як США, Китай і Росія готуються до війн майбутнього
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Гонка на виживання. Як США, Китай і Росія готуються до війн майбутнього