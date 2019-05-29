В Виннице заминировали 28 объектов

В Виннице сотрудники Национальной полиции проверяют информацию о минировании 28 объектов в городе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой наи пресс-службу Нацполиции области.

Как сообщается, 29 мая на электронную почту полиции пришло сообщение о заминировании жилых домов, детских садов, торговых центров, общественного транспорта и железнодорожного вокзала.

На указанные объекты место выехали взрывотехники, кинологи, следственно-оперативная группа полиции, спасатели, медики. Проводится эвакуация людей и обследования указанных объектов и прилегающих к ним территорий.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 29 мая в Николаеве в полицию поступило анонимное сообщение о нахождении взрывоопасного устройства на территории гостиницы по проспекту Центральный. Клиентов и работников заведения эвакуировали. Правоохранители обследуют помещения гостиницы и прилегающую территорию.

Кроме того, 28 мая в Национальную полицию Одесской области поступило сообщение о минировании 15 жилых домов, 6 медицинских учреждений, железнодорожного вокзала и Международного аэропорта Одесса.