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В Николаеве заминировали гостиницу

Новости » Происшествия    29.05.2019 - 12:33
В Николаеве заминировали гостиницу
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

Клиентов и работников заведения эвакуировали

В Николаеве сотрудники Национальной полиции проверяют информацию  о минировании гостиницы в Центральном районе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой наи пресс-службу Нацполиции области

Как сообщается, 29 мая около 9:47 в полицию поступило анонимное сообщение о нахождении взрывоопасного устройства на территории гостиницы по проспекту Центральный. 

"Немедленно на место происшествия прибыли службы экстренного вызова: взрывотехники и кинолог со служебной собакой, следственно-оперативная группа Центрального отдела полиции, спасатели и медики", - заявили в полиции. 

Клиентов и работников заведения эвакуировали. Правоохранители обследуют помещения гостиницы и прилегающую территорию. Также полицейские устанавливают личность, которая дала указанное сообщение о заминировании.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что во вторник, 28 мая, в Национальную полицию Одесской области поступило сообщение о минировании 15 жилых домов, 6 медицинских учреждений, железнодорожного вокзала и Международного аэропорта Одесса. 

Кроме того, в Киеве 27 мая на электронную почту столичной Хоральной синогоги Бродского пришло сообщение о заминировании здания. Во время осмотра из помещения религиозного учреждения было эвакуировано 30 человек. Происшествие было зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины.

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