У Вінниці замінували 28 об'єктів

У Вінниці співробітники Національної поліції перевіряють інформацію про замінування 28 об'єктів у місті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням наи пресс-службу Нацполиции області.

Як повідомляється, 29 травня на електронну пошту поліції прийшло повідомлення про замінування житлових будинків, дитячих садів, торгових центрів, громадського транспорту та залізничного вокзалу.

На зазначені об'єкти місце виїхали вибухотехніки, кінологи, слідчо-оперативна група поліції, рятувальники, медики. Проводиться евакуація людей та обстеження зазначених об'єктів та прилеглих до них територій.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 29 травня в Миколаєві в поліцію надійшло анонімне повідомлення про знаходженні вибухонебезпечного пристрою на території готелю по проспекту Центральний. Клієнтів та працівників закладу евакуювали. Правоохоронці обстежують приміщення готелю та прилеглу територію.

Крім того, 28 травня в Національну поліцію Одеської області надійшло повідомлення про мінування 15 житлових будинків, 6 медичних установ, залізничного вокзалу та Міжнародного аеропорту Одеса.