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У Вінниці затримали кілька десятків людей: перевіряють на причетність до обстрілу

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Вінниця, Четвер 14 липня 2022 19:32
У Вінниці затримали кілька десятків людей: перевіряють на причетність до обстрілу Фото: міністр внутрішніх справ Денис Монастирський (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Правоохоронці затримали кілька десятків людей після ракетного удару по Вінниці. Їх перевіряють на можливу причетність до скоєння злочину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

"Після цієї трагедії було затримано кілька десятків людей. Вони зараз проходять опитування в органах Національної поліції та Служби безпеки України", - сказав він.

За словами Монастирського, наразі немає даних про причетність конкретних навідників.

Він зазначив, що окупанти використовували той вид ракет, що наводиться по координатах.

"Це не вид артилерії, який наводиться "в очі", а наводиться по координатах", - сказав він.

Нагадаємо, наразі відомо про 22 загиблих внаслідок удару по Вінниці. Лише шістьох жертв вдалося ідентифікувати.

Детальніше про ракетну атаку на Вінницю 14 липня - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Вінниця Денис Монастирський
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