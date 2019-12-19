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У Вінниці військовослужбовця затримали на збуті наркотиків

Новини » Суспільство     19.12.2019 - 11:36
У Вінниці військовослужбовця затримали на збуті наркотиків
Фото: вилучені наркотики (dbr.gov.ua)

В нього вдома вилучили розфасовані наркотики

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали військовослужбовця однієї із військових частин Вінничини під час збуту ним психотропної речовини - амфетаміну. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

За попередньою інформацією, військовослужбовець спільно з цивільними налагодили схему продажу амфетаміну на території Вінниці та Вінницької області.

Під час обшуків за місцем проживання військовослужбовця слідчі ДБР вилучили пакети із розфасованою речовиною, ззовні схожою на наркотичну.

Фото: вилучені наркотики (dbr.gov.ua)

Військовослужбовця затримали під час незаконного збуту амфетаміну. Наразі вирішується питання повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно нього запобіжного заходу.

Кваліфікація: незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України).

У разі доведення вини, військовослужбовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна.

Раніше слідчі ДБР затримали інспектора тренінгового центру Головного управління Національної поліції в Харківській області, який продавав наркотичні речовини.

РБК-Україна писало, що поліцейські викрили мережу наркоторговців у Маріуполі та вилучили наркотиків на 1,5 млн гривень.

Начальника медпункту Нацгвардії затримали на збуті наркотиків Поліція вилучила в Маріуполі наркотиків на 1,5 млн гривень
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