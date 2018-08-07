В Виннице столкнулись три грузовика, погиб иностранец

Устанавливаются обстоятельства аварии

Сегодня, 7 августа, в Виннице на Немировском шоссе столкнулись три грузовика, в результате чего погиб гражданин Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Виннице.

Как отмечают в полиции, 42-летний житель Литинского района, не справился с управлением грузовика Daf, который был загружен арбузами, и допустил столкновение с запаркованим на обочине грузовиком Daf. Тот, в свою очередь, столкнулся с грузовиком Renault, который стоял впереди.

Фото: авария в Виннице

"На месте происшествия от полученных телесных повреждений погиб пассажир автомобиля Daf - 48-летний гражданин Грузии", - говорится в сообщении.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа полиции, которая проводит следственные действия, устанавливаются обстоятельства аварии.

Напомним, что вчера в Киеве маршрутка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие. ДТП произошло на Житомирской трассе. Предварительно установлено, что грузовик Mercedes протаранил маршрутку "Рута" на развороте. В результате аварии снесено 30 метров отбойника.