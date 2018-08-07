У Вінниці зіткнулись три вантажівки, загинув іноземець

Встановлюються обставини автопригоди

Сьогодні, 7 серпня, у Вінниці на Немирівському шосе зіткнулись три вантажівки, внаслідок чого загинув громадянин Грузії. Про це повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Вінниці.

Як зазначають у поліції, 42-річний житель Літинського району, не впорався з керуванням вантажівки Daf, яка була завантажена кавунами, та допустив зіткнення з запаркованим на узбіччі вантажним автомобілем Daf. Той, у свою чергу, зіткнувся з вантажівкою Renault, що стояла попереду.

Фото: аварія у Вінниці

"На місці події від отриманих тілесних ушкоджень загинув пасажир автомобіля Daf - 48-річний громадянин Грузії", - йдеться у повідомленні.

На місці аварії працює слідчо-оперативна група поліції, яка проводить першочергові слідчі дії, встановлюються обставини автопригоди.

Нагадаємо, що вчора у Києві маршрутка зіткнулася з вантажівкою, є постраждалі. ДТП сталася на Житомирській трасі. Попередньо встановлено, що вантажівка Mercedes протаранила маршрутку "Рута" на розвороті. В результаті аварії знесено 30 метрів відбійника.