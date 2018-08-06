В Киеве маршрутка столкнулась с грузовиком, есть пострадавшие

ДТП произошло на Житомирской трассе

В Киеве грузовик въехал в маршрутку, в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) несколько человек доставлены в больницу. Об этом в Facebook сообщает dtp.kiev.ua.

Сообщается, что ДТП произошло на Житомирской трассе. Предварительно установлено, что грузовик Mercedes протаранил маршрутку "Рута" на развороте. В результате аварии снесено 30 метров отбойника.

Из-за аварии на трассе образовалась пробка. Сейчас на месте происшествия работают медики и полиция.

Фото (facebook.com/dtp.kiev.ua)

Масштабное ДТП с пострадавшими в Киеве на Чайке, Житомирская трасса: грузовик протаранил маршрутку на развороте. Снесли 30 метров отбойника. Несколько пассажиров госпитализированы Опубліковано dtp.kiev.ua Понеділок, 6 серпня 2018 р.

Напомним, в начале июня в Киеве в Оболонском районе маршрутка насмерть сбила женщину на пешеходном переходе. Происшествие произошло 5 июня 2018 года около 20:00 на пересечении проспектов Степана Бендеры и Оболонского.

По факту ДТП открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.