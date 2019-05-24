В Виннице сообщили о минировании четырех университетов

Фото: заминировании ВГПУ (vezha.vn.ua)

Также ищут взрывчатку в ТРЦ, людей эвакуированы

В Виннице в пятницу, 24 мая, на почтовые ящики четырех университетов поступили сообщения о заложенной в помещениях взрывчатке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Нацполиции в Винницкой области.

Отмечается что письма получили администрации национальных Винницкого технического, медицинского, аграрного и государственного педагогического университетов. Аналогичное сообщение получила администрация торгового центра "Мегамолл".

"Эти заведения сейчас обследуют взрывотехники и кинологи со служебными собаками. Работники и студенты университетов эвакуированы", - сообщили в полиции.

Как сообщил местному изданию "Vежа" спикер ГСЧС в Винницкой области Александр Кутовой, сначала поступило сообщение о заминировании Аграрного университета, откуда тоже эвакуировали граждан. Впрочем спасатели ничего взрывоопасного не нашли.

В ТРЦ спасатели до сих пор работают вместе с полицией, но вероятнее всего, по словам Кутового, сообщение о минировании этого объекта является также ложным.

В связи с этим в полиции уже решают вопрос об открытии уголовных производств за ложные сообщения (ст. 259). За такое преступление предусмотрено заключение сроком до шести лет.

Напомним, вчера, 23 мая, сотрудников и посетителей Черновицкой областной государственной администрации эвакуировали в связи с угрозой взрыва. О взрывчатке сообщил аноним, позвонив с таксофона на "102".