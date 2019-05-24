У Вінниці повідомили про замінування чотирьох університетів

Фото: замінування ВДПУ (vezha.vn.ua)

Також шукають вибухівку у ТРЦ, людей евакуйовано

У Вінниці в п'ятницю, 24 травня, на поштові скриньки чотирьох університетів надійшли повідомлення про закладену у приміщеннях вибухівку. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Нацполіції у Вінницькій області.

Зазначається що листи отримали адміністрації національних Вінницького технічного, медичного, аграрного та державного педагогічного університетів. Аналогічне повідомлення отримала адміністрація торгівельного центру "Мегамолл".

"Ці заклади наразі обстежують вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками. Працівники та студенти університетів евакуйовані", - повідомили у поліції.

Як повідомив місцевому виданню "Vежа" речник ДСНС у Вінницькій області Олександр Кутовий, спочатку надійшло повідомлення про замінування Аграрного університету, звідки теж було евакуйовано громадян. Втім рятувальники нічого вибухонебезпечного не знайшли.

У ТРЦ рятувальники досі працюють разом із поліцією, але найімовірніше, за словами Кутового, повідомлення про замінування цього об’єкту є також неправдивим.

У зв'язку з цим у поліції вже вирішують питання про відкриття кримінальних проваджень за неправдиві повідомлення (ст. 259). Такий злочин карається ув’язненням терміном до шести років.

Нагадаємо, вчора, 23 травня, співробітників і відвідувачів Чернівецької обласної державної адміністрації евакуювали у зв'язку з загрозою вибуху. Про вибухівку повідомив анонім, зателефонувавши з таксофона на "102".