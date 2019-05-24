ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Вінниці повідомили про замінування чотирьох університетів

Новини » Надзвичайні події    24.05.2019 - 12:24
У Вінниці повідомили про замінування чотирьох університетів
Фото: замінування ВДПУ (vezha.vn.ua)

Також шукають вибухівку у ТРЦ, людей евакуйовано

У Вінниці в п'ятницю, 24 травня, на поштові скриньки чотирьох університетів надійшли повідомлення про закладену у приміщеннях вибухівку. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Нацполіції у Вінницькій області.

Зазначається що листи отримали адміністрації національних Вінницького технічного, медичного, аграрного та державного педагогічного університетів. Аналогічне повідомлення отримала адміністрація торгівельного центру "Мегамолл".

"Ці заклади наразі обстежують вибухотехніки та кінологи зі службовими собаками. Працівники та студенти університетів евакуйовані", - повідомили у поліції.

 

Як повідомив місцевому виданню "Vежа" речник ДСНС у Вінницькій області Олександр Кутовий, спочатку надійшло повідомлення про замінування Аграрного університету, звідки теж було евакуйовано громадян. Втім рятувальники нічого вибухонебезпечного не знайшли.

У ТРЦ рятувальники досі працюють разом із поліцією, але найімовірніше, за словами Кутового, повідомлення про замінування цього об’єкту є також неправдивим.

У зв'язку з цим у поліції вже вирішують питання про відкриття кримінальних проваджень за неправдиві повідомлення (ст. 259). Такий злочин карається ув’язненням терміном до шести років. 

Нагадаємо, вчора, 23 травня, співробітників і відвідувачів Чернівецької обласної державної адміністрації евакуювали у зв'язку з загрозою вибуху. Про вибухівку повідомив анонім, зателефонувавши з таксофона на "102".

В Одесі замінували Апеляційний суд У Львові повідомили про замінування п’ятьох об’єктів
Новини України мінування
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся