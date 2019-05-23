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В Харькове заминировали 25 объектов

Новости » Происшествия    23.05.2019 - 21:24
В Харькове заминировали 25 объектов
Иллюстративное фото (dsns.gov.ua)

В Харькове ищут взрывчатку в 23 торговых центрах, аэропорте и железнодорожном вокзале

В Харькове сотрудники полиции проверяют информацию о заминировании 23 торговых центров, аэропорта и железнодорожного вокзала. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области. 

Как сообщается, в четверг, 23 мая, в Национальную полицию в Харьковской области поступило сообщение на электронную почту об угрозе взрыва в 25 объектах около 17:30.

"На место происшествия выехали следственно-оперативные группы подразделений полиции, специалисты взрывотехнического управления. Проводится эвакуация граждан, осмотр помещений и прилегающей территории", - сообщили в полиции.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что сотрудников и посетителей Черновицкой областной государственной администрации эвакуировали в связи с угрозой взрыва. Отмечается, что в четверг, 23 мая, около 11:30 утра неизвестный гражданин, позвонив с таксофона на "102", сообщил о том, что возле облгосадминистрации заложена взрывчатка.

Кроме того, в Национальную полицию города Одесса в среду, 22 мая, поступило сообщение о заминировании здания Апелляционного суда. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, взрывотехники, кинологи и работники ДСНС. Сотрудники полиции эвакуировали всех сотрудников и посетителей суда. 

В Одессе заминировали Апелляционный суд В Черновцах эвакуируют ОГА из-за угрозы взрыва
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