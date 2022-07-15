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В Виннице после ракетного удара снесут Дом офицеров

Фото: В Виннице после ракетного удара снесут Дом офицеров (t me dsns_telegram)
Автор: Валерия Полищук

В центре Винницы после ракетных ударов со стороны России снесут Дом офицеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Винницкой ОВА Сергея Борзова в Telegram.

"Здание Дома офицеров будет снесено. Судьбу "Юбилейного" решит экспертная комиссия", - заявил он.

Напомним, вчера российские оккупанты нанесли ракетный удар по центру Винницы. Всего в городе зафиксировали три прилета, враг попал в офисное здание, также пострадали и жилые дома.

Согласно последним данным, в результате ракетного удара по центру Винницы погибли не менее 23 человек.

Все детали в онлайне РБК-Украина.

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Винницаракетный ударВойна России против Украины