У Вінниці після ракетного удару знесуть Будинок офіцерів

У Центрі Вінниці після ракетних ударів з боку Росії знесуть Будинок офіцерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Вінницької ОВА Сергія Борзова в Telegram .

"Будівля Будинку офіцерів буде знесена. Долю "Ювілейного" вирішить експертна комісія", - заявив він.

Нагадаємо, вчора російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці. Всього в місті зафіксували три прильоти, ворог потрапив в офісну будівлю, також постраждали і житлові будинки.

Згідно з останніми даними, в результаті ракетного удару по центру Вінниці загинули не менше 23 осіб.

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