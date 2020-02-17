В Виннице произошел пожар в многоэтажке, есть погибший

Сегодня ночью в Виннице произошел пожар в многоэтажном жилом доме, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар произошел в пятиэтажном жилом доме на улице Келецкой. Возгорание возникло в четырехкомнатной квартире на 4 этаже. Площадь пожара составила около 20 кв.м.

Спасатели спасли три человека, в том числе женщину и ее 17-летнюю дочь. Также были эвакуированы еще шестеро жильцов подъезда.

Во время разведки квартиры, в которой произошло возгорание, на полу в коридоре спасатели обнаружили мужчину без признаков жизни. Как было установлено, погибшим является хозяин квартиры, 1955 года рождения.

Напомним, в Хмельницком на улице Довженко в квартире пятиэтажного жилого дома произошел пожар спасатели эвакуировали более 40 человек.

Кроме того, в Киеве произошел пожар на территории депо по улице Оросительной. Огнеборцы установили, что на территории депо в одном из ангаров горели шпалы. Жертв и пострадавших не было обнаружено.