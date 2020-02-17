У Вінниці сталась пожежа у багатоповерхівці, є загиблий

Сьогодні вночі у Вінниці сталась пожежа у багатоповерховому житловому будинку, в результаті чого загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Пожежа сталась в п’ятиповерховому житловому будинку на вулиці Келецькій. Загоряння виникло в чотирьохкімнатній квартирі на 4 поверсі. Площа пожежі становила близько 20 кв.м.

Рятувальники врятували троє людей, зокрема жінку та її 17-річну доньку. Також було евакуйовано ще шестеро мешканців під’їзду.

Під час розвідки квартири, в якій сталося загоряння, на підлозі в коридорі, рятувальники виявили чоловіка без ознак життя. Як було встановлено, загиблим є власник помешкання, 1955 року народження.

Нагадаємо, у Хмельницькому на вулиці Довженка у квартирі п’ятиповерхового житлового будинку сталась пожежа, рятувальники евакуювали більше 40 людей.

Крім того, у Києві сталася пожежа на території депо по вулиці Зрошувальній. Вогнеборці встановили, що на території депо в одному з ангарів горіли шпали. Жертв та постраждалих не було виявлено.