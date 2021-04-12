В Виннице полиция возбудила дело из-за дискотеки в ресторане

В Виннице полиция пресекла работу ресторана и возбудила уголовное дело за нарушение карантина. В ресторане устроили дискотеку с участием десятков посетителей.
Об этом сообщила пресс-служба полиции.
Как рассказали в полиции, правоохранители получили информацию, что ночью в Виннице в помещении ресторана проводится дискотека. Полицейские, прибывшие на место, не смогли попасть внутрь из-за отказа организаторов дискотеки.
В ответ на действия организаторов правоохранители открыли уголовное дело по статье 325 Уголовного кодекса и провели обыск в ресторане. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 3 лет.
"Из помещения заведения, где находилось более 40 человек, изъята музыкальная аппаратура и другое оборудование для организации работы ресторана", - отметили в полиции.
Кроме того, в полиции добавили, что за неделю на территории области за нарушение карантина закрыли 10 заведений общественного питания. За неделю полицейские составили 657 админпротоколов за нарушение карантина.
Фото: полиция возбудила дело из-за дискотеку в ресторане Виннице (vn.npu.gov.ua)
Напомним, на прошлой неделе в Киеве за нарушение карантина закрыли четыре ресторана.
Также РБК-Украина рассказывало, что в Норвегии за нарушение карантина оштрафовали прем'ер-министра.