В Виннице полиция возбудила дело из-за дискотеки в ресторане

Как рассказали в полиции, правоохранители получили информацию, что ночью в Виннице в помещении ресторана проводится дискотека. Полицейские, прибывшие на место, не смогли попасть внутрь из-за отказа организаторов дискотеки.

В ответ на действия организаторов правоохранители открыли уголовное дело по статье 325 Уголовного кодекса и провели обыск в ресторане. Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до 3 лет.

"Из помещения заведения, где находилось более 40 человек, изъята музыкальная аппаратура и другое оборудование для организации работы ресторана", - отметили в полиции.

Кроме того, в полиции добавили, что за неделю на территории области за нарушение карантина закрыли 10 заведений общественного питания. За неделю полицейские составили 657 админпротоколов за нарушение карантина.

Фото: полиция возбудила дело из-за дискотеку в ресторане Виннице (vn.npu.gov.ua)