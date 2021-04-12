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У Вінниці поліція порушила справу через дискотеку в ресторані

Автор: Дмитро Левицький

У Вінниці поліція припинила роботу ресторану та порушила кримінальну справу через порушення карантину. В ресторані влаштували дискотеку за участі десятків відвідувачів.

Про це повідомила прес-служба поліції.

Як розповіли у поліції, правоохоронці отримали інформацію, що вночі у Вінниці у приміщенні ресторану проводиться дискотека. Поліцейські, які прибули на місце, не змогли потрапити всередину через відмову організаторів дискотеки.

У відповідь на дії організаторів правоохоронці відкрили кримінальну справу за статтею 325 Кримінального кодексу та провели обшук в ресторані. Санкція статті передбачає покарання від штрафу до позбавлення волі на термін до 3 років.

"З приміщення закладу, де перебувало понад 40 осіб, вилучена музична апаратура та інше обладнання для організації роботи ресторану", - зазначили в поліції.

Крім того, в поліції додали, що за тиждень на території Вінницької області за порушення карантину закрили 10 закладів громадського харчування. За тиждень поліцейські склали 657 адмінпротоколів за порушення карантину.

Фото: поліція порушила справу через дискотеку у ресторані Вінниці (vn.npu.gov.ua)

Нагадаємо, минулого тижня у Києві за порушення карантину закрили чотири ресторани.

Також РБК-Україна розповідало, що у Норвегії за порушення карантину оштрафували прем'єр-міністра.

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