Превысила число гостей на юбилее. Премьера Норвегии оштрафовали за нарушение карантина

Премьера оштрафовали на 20 тысяч крон (около 65 тысяч грн). Глава правительства отмечала юбилей 24 февраля. Ее семья собиралась два дня подряд в курортном городе Гейло: сначала в ресторане, а затем в квартире.

Выяснилось, что на вечеринках было на три человека больше разрешенного максимума в десять человек.

В полиции заявили, что обычно штрафы за такое не выписывают. Однако, поскольку речь идет о премьер-министре, "посчитали целесообразным отреагировать наказанием, чтобы поддержать доверие общества к правилам инфекционного контроля".

Сульберг извинилась за произошедшее и пообещала оплатить штраф, потому что это важно делать "наравне с другими людьми".

Мужа премьера, который организовывал вечеринку, полиция решила не штрафовать, как и ресторан, в котором отмечали юбилей.