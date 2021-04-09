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Нарушили карантин: в Киеве закрыли четыре ресторана

Новина українською → Киев, Пятница 09 апреля 2021 16:42
Нарушили карантин: в Киеве закрыли четыре ресторана Фото: в Киеве прошли карантинные рейды (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве вчера, 8 апреля, правоохранители и Госпотребслужба провели карантинные рейды столичными заведениями. Правоохранители составили четыре админпротокола по факту нарушения карантина.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Рейдовые группы вчера проверили 12 ночных заведений и закрыли 4 ресторана, которые работали с нарушением карантинных ограничений. Закрыться пришлось следующим заведениям:

  • ресторан "Passenger gastro bar" на улице Саксаганского, 33/35;
  • ресторан "Nam Modern Vietnamese Cuisine" на улице Большой Васильковской, 48;
  • ресторан "Shah-Plov" на улице Антоновича, 72;
  • ресторан-пиццерия "Mister Cat" на Голосеевском проспекте, 132.

Правоохранители составили четыре админпротокола по статье 44-3 КУоАП. Статья предусматривает наказание в виде наложения штрафа на должностных лиц в размере от 2 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, Киев находится в "красной" зоне карантина, где ресторанам и кафе разрешается работать только навынос и в режиме доставки. Вместе с тем в Киеве действуют дополнительные ограничения карантина.

Кроме того, вчера мэр города Виталий Кличко рассказал, будет ли Киев продлевать действие усиленного карантина.

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