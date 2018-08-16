В Виннице открыли вторую операционную для пациентов с инфарктом

В кардиоцентре установили новый мобильный ангиограф

В Винницком кардиологическом центре открыли вторую операционную для пациентов с инфарктом. Проект реализован в сотрудничестве со Всемирным банком, сообщили в пресс-службе Министерства здравохранения Украины.

В частности, в операционной установлен новый мобильный цифровой ангиограф - аппарат для диагностики и лечения коронарных сосудов. С его помощью уже провели несколько первых операций. Этот аппарат стоит 16 млн гривен.

"Имеющийся у нас стационарный ангиограф работает с 2008 года практически непрерывно. Теперь мы сможем его разгрузить и провести сервисное обслуживание. Кроме того, будем оказывать ургентную помощь одновременно двум пациентам, а не ставить их в очередь, как раньше", - рассказал главный врач Винницкого кардиоцентра Владимир Гладких.

Также материально-техническую базу кардиоцентра пополнили современным УЗИ-аппаратом, оборудованием экспертного класса для искусственной вентиляции легких, ЭКГ-аппаратами, аппаратами для круглосуточного мониторинга для диагностики функционального состояния сердечно-сосудистой системы и цифровой мобильной рентген-диагностической системой. Она позволяет устанавливать искусственные кардиостимуляторы, проводить коронарографию и стентирование сердечных сосудов у пациентов с инфарктом миокарда.

Фото: операционная Винницкого кардиоцентра (moz.gov.ua)

Как отметили в Минздраве, в прошлом году Винницкий кардиоцентр стал лидером среди аналогичных медицинских заведений Украины по количеству операций стентирования коронарных сосудов - их было проведено 837. Также добавили, что осенью 2020 году в Виннице планируют открыть новый региональный кардиоцентр, который будет обслуживать не только область, но и другие регионы Украины.

Напомним, Министерство финансов Украины просит Минздрав ограничить бюджетные запросы на 2019 год. Соответствующие письма Минфин в конце июля 2018 года направил центральным органам власти, указав в них максимально возможные суммы расходов, которые ведомства могут запрашивать при подготовке проекта госбюджета на следующий год.