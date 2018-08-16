У Вінниці відкрили другу операційну для пацієнтів з інфарктом

У кардіоцентрі встановили новий мобільний ангіограф

У Вінницькому кардіологічному центрі відкрили другу операційну для пацієнтів з інфарктом. Проект реалізовано у співпраці зі Світовим банком, повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я України.

Зокрема, в операційній встановлено новий мобільний цифровий ангіограф - апарат для діагностики і лікування коронарних судин. З його допомогою вже провели кілька перших операцій. Цей апарат коштує 16 млн гривень.

"Наявний у нас стаціонарний ангіограф працює з 2008 року практично безперервно. Тепер ми зможемо його розвантажити та провести сервісне обслуговування. Крім того, будемо надавати ургентну допомогу одночасно двом пацієнтам, а не ставити їх у чергу, як раніше", - розповів головний лікар Вінницького кардіоцентру Володимир Гладки..

Також матеріально-технічна базу кардіоцентру поповнили сучасним УЗД-апаратом, обладнанням експертного класу для штучної вентиляції легень, ЕКГ-апаратами, апаратами для цілодобового моніторингу для діагностики функціонального стану серцево-судинної системи та цифровою мобільною рентген-діагностичною системою. Вона дозволяє встановлювати штучні кардіостимулятори, проводити коронарографію та стентування серцевих судин у пацієнтів з інфарктом міокарда.

Фото: операційна Вінницького кардіоцентру (moz.gov.ua)

Як зазначили у МОЗ, торік Вінницький кардіоцентр став лідером серед аналогічних медичних закладів України за кількістю операцій стентування коронарних судин - їх було проведено 837. Також додали, що восени 2020 року у Вінниці планують відкрити новий регіональний кардіоцентр, який обслуговуватиме не лише область, але й інші регіони України.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України просить МОЗ обмежити бюджетні запити на 2019 рік. Відповідний лист Мінфін в кінці липня 2018 року направив центральним органам влади лист, вказавши в ньому максимально можливі суми витрат, які відомства можуть запитувати при підготовці проекту держбюджету на наступний рік.