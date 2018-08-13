В Україні в 2018 запрацює "Центральне агентство", яке буде займатися закупівлями ліків

Реформу закупівель ліків необхідно провести до весни 2019

У 2018 році в Україні запрацює "Центральне агентство", яке буде проводити переговори з виробниками та постачальниками ліків, самостійно закуповувати препарати за стратегічними напрямами, а також буде займатися реалізацією механізму групових контрактів. Про це РБК-Україна повідомили в Міністерстві охорони здоров'я, йдеться в матеріалі: "В надії на бюджет: які ризики загрожують реалізації медреформи в Україні".

МОЗ працює над реформою закупівель ліків. Її необхідно провести до весни наступного року. Адже наприкінці березня закінчується термін дії закону, згідно з яким Україна передала функції держзакупівлі препаратів за кошти держбюджету міжнародним організаціям.

Планується, що 40 існуючих державних програм, за якими зараз закуповуються ліки, будуть реформовані.

"Зараз ми працюємо над дорожньою картою, яка покаже найбільш оптимальні механізми забезпечення лікарськими засобами населення. Частина буде закуповуватися централізовано, частина - трансформовані в програму "Доступні ліки". А інші - передані на групове контрактування і на включення у вартість послуг", - повідомили виданню в МОЗ.

Також повідомляється, що переклад ліків в програму реімбурсації дозволить пацієнтам, виходячи з їх фінансових можливостей, вибирати препарати з необхідним діючою речовиною. Так дешевший препарат вони будуть в рамках програми отримувати безкоштовно, дорогий - доплативши за нього різницю.

При цьому буде розроблений чіткий механізм перекладу препаратів з централізованих закупівель у реымбурсацыю і календарний план розширення цієї програми, пояснили в МОЗ. Необхідні для надання медпослуг препарати і медвироби будуть включені в тарифи на ці послуги. Перевіряти якість їх надання буде Національна служба здоров'я.

За словами засновниці благодійного фонду "Таблеточки", Україна може впоратися швидше років на п'ять, хоча б тому, що зараз для всіх доступні технології, яких раніше не було ніде.

"Головне - реформувати і не зупинятися. Система, яка була до реформи - гнила. Нова система повинна бути спрямована не тільки на медицину, але і здоров'я в цілому: увага варто приділяти способу життя, харчування, душевному здоров'ю, екології. Тільки так люди зможуть не тільки лікуватися, але і як можна довше залишатися здоровими", - вважає Кудіненко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я України затвердило новий перелік препаратів, які можна отримати за програмою "Доступні ліки" на 100% безкоштовно або доплативши невелику різницю.

"З них на 12 препаратів більше тих, за які взагалі не потрібно доплачувати - їх повністю відшкодовує держава за кошти платників податків. Всього безкоштовних препаратів 59", - повідомили у відомстві.

Раніше Міністерство охорони здоров'я України опублікувало новий орієнтовний реєстр граничних оптово-відпускних цін на "Доступні ліки".