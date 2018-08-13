У Мінфіні просять МОЗ обмежити бюджетні запити на 2019 рік

Для МОЗ гранична кількість витрат із загального фонду держбюджету становить 27,6 млрд гривень

Міністерство фінансів України в кінці липня 2018 року направило центральним органам влади лист, вказавши в ньому максимально можливі суми витрат, які відомства можуть запитувати при підготовці проекту держбюджету на 2019 рік. Відповідний документ є в розпорядженні РБК-Україна, йдеться в матеріалі: "В надії на бюджет: які ризики загрожують реалізації медреформи в Україні".

Згідно з документом, "стеля" витрат для МОЗ із загального фонду держбюджету визначена у порядку 27,6 млрд гривень. Це на 23,5% більше, ніж закладено в держбюджеті на 2018 рік (22,3 млрд гривень).

У свою чергу, один із засновників Українського медичного експертного співтовариства Дмитро Подтуркін вважає, що зазначених Мінфіном граничних витрат держбюджету МОЗ в 2019 році на продовження реформи не вистачить.

"Сама концепція медреформи ґрунтується на тому, що будуть виділятися достатні суми з держбюджету. Інших джерел фінансування медицини реформа не передбачає. Поки що суми, яка виділяється, в тому числі на 2019 рік, недостатньо. Як буде функціонувати система охорони здоров'я в такій ситуації незрозуміло. Вже зараз, в результаті першого етапу реформи лікарі помалу звільняються, а головні лікарі стають "царьками" у своїх регіонах", - говорить експерт.

При цьому, за його словами, зростання фінансування первинної ланки медицини повиннно становити більше 20 мільярдів гривень.

"Але джерел для цих засобів немає. Зараз я не можу зрозуміти, як МОЗ буде вирішувати цю проблему. Можливо, доведеться затримувати фінансування, обмежувати реформу пілотним проектом і так далі. Мало того, через нестачу коштів, швидше за все, в 2019 році не стартує і реформа на вторинній ланці, тобто в лікарнях", - вважає він.

Ще одним серйозним ризиком, що загрожує успішному проведення медреформи, експерти вважають популізм політиків у передвиборний період.

Засновник благодійного фонду "Таблеточки" Ольга Кудіненко застерігає, що "без якісної медичної допомоги на "первинці" ми і далі будемо "гасити пожежі" у сфері охорони здоров'я".

"Основний ризик для реформи - це майбутні вибори (президентські і парламентські в 2019 році, - ред.) і популізм політиків, які відстоюють власні інтереси та інтереси фармбізнесу, замість того, щоб об'єднатися заради здоров'я людей. Що стосується очікуваного опору реформі з боку медиків, то тут важливо розуміти, що не буває так, щоб все йшло гладко і без опору, і не буває швидких змін", - вважає Кудіненко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кабінет міністрів України не включив у програму "Доступні ліки" препарати, необхідні пацієнту до і після трансплантації.

Відзначимо, що в 2017 році, в цю програму були включені ліки для пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою та цукровим діабетом II типу. Вже в кінці того ж року уряд прийняв рішення з 1 липня доповнити перелік ліків, передбачених у програмі, препаратами, які приймаються до і після проведення операції з трансплантації. Але в липні 2018-го Кабмін розширення держпрограми з цим лікам переніс на 1 січня 2020 року.

Раніше Міністерство охорони здоров'я України опублікувало новий орієнтовний реєстр граничних оптово-відпускних цін на "Доступні ліки".