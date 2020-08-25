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У Вінниці через негоду підтоплено кілька районів

Вінниця, Вівторок 25 серпня 2020 18:59
У Вінниці через негоду підтоплено кілька районів
Фото з місця події (dsns.gov.ua)
Автор: Максим Зайченко

Підтоплення спостерігаються в кількох районах міста

У вівторок, 25 серпня, у Вінниці через сильний дощ і пориви вітру сталося підтоплення приватних домогосподарств та падіння дерев. Підтоплення спостерігаються в кількох районах міста.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Зараз рятувальники надають допомогу по відкачуванню води на території приватних домогосподарств на вулицях Бевза, Володарського та Брацлавської.

"Роботи по розкряжуванні дерев проводяться на вулицях Келецькій, Пирогова, князів Коріатовичів, Острозького, Первозваного, Некрасова, Клена та Немирівському шосе. Зафіксовано два випадки падіння дерев на автомобілі. В одному з них знаходилася жінка. На щастя, вона не постраждала", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в західних, центральних і північних областях спостерігатимуться грози та зливи.

Крім того, у Закарпатській області можливі підтоплення в населених пунктах.

Також РБК-Україна писало, що погода в Україні 25 серпня буде дощовою на більшій території країни, проте в південних і східних областях буде тепліше - до +33 градусів тепла.

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