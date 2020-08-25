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Украину сегодня накроют грозы и дожди

Вторник 25 августа 2020 09:12
Украину сегодня накроют грозы и дожди
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В Киевской области ночью и днем ожидается грозовая активность

Сегодня, 25 августа, погода в Украине ухудшится. Синоптики предупреждают о грозах и ливнях в западных, центральных и северных областях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, сегодня ночью в большинстве центральных, северных и западных областях ожидаются грозы. Днем в западной части Украины местами будут наблюдаться значительные дожди.

В Киевской области сегодня ночью и днем также ожидается грозовая активность.

Напомним, погода в Украине 25 августа будет дождливой на большей территории страны, однако в южных и восточных областях будет теплее - до +33 градусов тепла.

Также РБК-Украина писало, что в Закарпатской области возможны подтопления в населенных пунктах.

Кроме этого, ранее синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине.

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