Ливни в 14 областях и до +33 тепла: погода в Украине на сегодня

Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Запад, север и центр Украины накроют дожди

Погода в Украине во вторник, 25 августа, будет дождливой на большей территории страны. В южных и восточных областях будет теплее - до +33 градусов тепла.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Так, лишь юго-восточные области дождь обойдет. Днем в регионе ожидается от +27 до +33 тепла, а ночью от +12 до +18 градусов.

В центре и на севере Украины будет от +22 до +28 тепла, также с дождями в дневное и ночное время. Ночью будет до +14 +17 градусов.

На западе ожидаются ливни в дневное и ночное время. Температура воздуха составит от +22 до +25 тепла, а ночью от +13 до +17 градусов.

Скорость ветра по Украине составит от 3 до 8 метров за секунду.

Фото: погода в Украине на 25 августа (meteo.gov.ua)

Прогноз в Киеве

В столице и Киевской области ожидается дождливая погода. Температура воздуха днем будет от +22 до +25 тепла, а ночью местами опустится до +15 градусов.

Фото: погода в Киеве и области на 25 августа (meteo.gov.ua)

Как писало РБК-Украина, в Закарпатской области возможны подтопления в населенных пунктах.

Кроме этого, ранее синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности в Украине.