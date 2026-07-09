На Вінничині зі спецназом затримали військового в СЗЧ, він відбивався сокирою

Бійка та напад із сокирою

Інцидент стався 8 липня в приватному секторі одного з населених пунктів під час перевірки документів представниками ВСП. Чоловік, який перебував у розшуку через СЗЧ, почав поводитися агресивно.

До конфлікту долучилися ще троє невідомих осіб, які пошкодили службове авто військових.

Для припинення правопорушення залучили спецпідрозділ швидкого реагування та раптової дії "СКОРПІОН". На момент їхнього прибуття чоловік уже озброївся сокирою.

"Правопорушник уже заволодів сокирою, яку взяв на прилеглій території, та продовжував чинити опір, завдавши тілесних ушкоджень двом представникам групи розшуку", - повідомили у ВСП.

Завдяки діям спецпризначенців нападника затримали та передали Нацполіції. Двоє постраждалих працівників ВСП отримали медичну допомогу, один із них наразі перебуває у лікарні.

Фото: військовослужбовець в СЗЧ чинив опір при затриманні (facebook.com/UA.Military.Police)

Розслідування та кримінальні справи

Затриманий скористався статтею 63 Конституції України та відмовився давати пояснення. Наразі вирішується питання щодо оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

Поліція внесла відомості до ЄРДР за трьома епізодами статті 345 КК України:

заподіяння тілесних ушкоджень правоохоронцям

погроза вбивством

умисне пошкодження службового автомобіля

Окремо керівництво Вінницького зонального відділу ВСП призначило службове розслідування для з'ясування всіх обставин події.