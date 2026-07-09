В Винницкой области со спецназом задержали военного в СЗЧ, он отбивался топором

Драка и нападение с топором

Инцидент произошел 8 июля в частном секторе одного из населённых пунктов во время проверки документов представителями ВСП. Мужчина, находившийся в розыске из-за СЗЧ, начал вести себя агрессивно.

К конфликту присоединились еще трое неизвестных, повредивших служебный автомобиль военных.

Для пресечения правонарушения было привлечено спецподразделение быстрого реагирования и внезапного действия "СКОРПИОН". К моменту их прибытия мужчина уже вооружился топором.

"Правонарушитель уже завладел топором, который взял на прилегающей территории, и продолжал сопротивляться, нанеся телесные повреждения двум представителям группы розыска", - сообщили в ВСП.

Благодаря действиям спецназовцев, нападавшего задержали и передали Нацполиции. Двое пострадавших работников ВСП получили медицинскую помощь, один из них находится в больнице.

Фото: военнослужащий в СЗЧ сопротивлялся при задержании (facebook.com/UA.Military.Police)

Расследование и уголовные дела

Задержанный воспользовался статьей 63 Конституции Украины и отказался давать объяснения. Решается вопрос об объявлении ему подозрения и избрании меры пресечения.

Полиция внесла сведения в ЕРДР по трем эпизодам статьи 345 УК Украины:

причинение телесных повреждений правоохранителям

угроза убийством

умышленное повреждение служебного автомобиля

Отдельно руководство Винницкого зонального отдела ВСП назначило служебное расследование по выяснению всех обстоятельств происшествия.