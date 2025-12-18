На Вінниччині від голоду помер 10-річний хлопчик з інвалідністю

Дитина не отримувала допомоги

З травня 2025 року хлопчик перестав відвідувати школу, а його стан погіршувався. Мати не зверталася до лікарів, і дитина залишалася без догляду.

Служби бачили, але не діяли

Із серпня по грудень соціальні та медичні служби неодноразово відвідували родину, фіксували погіршення стану дитини у документах, але не вживали заходів для її захисту. Лікування не було забезпечене, дитину не вилучили.

Матір та посадовці під підозрою

Матір затримано та повідомлено про підозру у залишенні дитини в небезпеці, що призвело до смерті, та злісному невиконанні батьківських обов’язків. До суду подано клопотання про тримання під вартою. Раніше жінку вже притягували до відповідальності за невиконання батьківських обов’язків.

Прокуратура також оголосила підозри посадовцям:

працівнику соціальної служби - за неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров’я дитини;

сімейному лікарю - за неналежне виконання професійних обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки неповнолітньому.

Байдужість коштувала життя

Генеральний прокурор наголосив, що справа тепер перебуває на його особистому контролі, оскільки це не "трагічний випадок", а злочин.

"Хлопчик помер не від хвороби - він помер через байдужість дорослих. Моя позиція чітка: кожен, хто бачив і промовчав, хто знав і не діяв, хто мав повноваження і не використав їх понесе відповідальність", - написав Кравченко.