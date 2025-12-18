В Винницкой области от голода умер 10-летний мальчик с инвалидностью

Ребенок не получал помощи

С мая 2025 года мальчик перестал посещать школу, а его состояние ухудшалось. Мать не обращалась к врачам, и ребенок оставался без присмотра.

Службы видели, но бездействовали

С августа по декабрь социальные и медицинские службы неоднократно посещали семью, фиксировали ухудшение состояния ребенка в документах, но не принимали меры для его защиты. Лечение не было обеспечено, ребенка не изъяли.

Мать и чиновники под подозрением

Мать задержана и сообщено о подозрении в оставлении ребенка в опасности, что привело к смерти, и злостном невыполнении родительских обязанностей. В суд подано ходатайство о содержании под стражей. Ранее женщину уже привлекали к ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

Прокуратура также объявила подозрения должностным лицам:

работнику социальной службы - за ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья ребенка;

семейному врачу - за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего.

Равнодушие стоило жизни

Генеральный прокурор подчеркнул, что дело теперь находится на его личном контроле, поскольку это не трагический случай, а преступление.

"Мальчик умер не от болезни - он умер из-за безразличия взрослых. Моя позиция четкая: каждый, кто видел и промолчал, кто знал и не действовал, кто имел полномочия и не использовал их понесет ответственность", - написал Кравченко.