В Винницкой области от голода умер 10-летний мальчик с инвалидностью

Ребенок полностью зависел от взрослых (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Винницкой области умер 10-летний мальчик, который не получал пищи минимум два месяца. Ребенок имел инвалидность с рождения и полностью зависел от взрослых.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального прокурора Руслана Кравченко в Telegram.

Ребенок не получал помощи

С мая 2025 года мальчик перестал посещать школу, а его состояние ухудшалось. Мать не обращалась к врачам, и ребенок оставался без присмотра.

Службы видели, но бездействовали

С августа по декабрь социальные и медицинские службы неоднократно посещали семью, фиксировали ухудшение состояния ребенка в документах, но не принимали меры для его защиты. Лечение не было обеспечено, ребенка не изъяли.

Мать и чиновники под подозрением

Мать задержана и сообщено о подозрении в оставлении ребенка в опасности, что привело к смерти, и злостном невыполнении родительских обязанностей. В суд подано ходатайство о содержании под стражей. Ранее женщину уже привлекали к ответственности за невыполнение родительских обязанностей.

Прокуратура также объявила подозрения должностным лицам:

  • работнику социальной службы - за ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья ребенка;
  • семейному врачу - за ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего.

Равнодушие стоило жизни

Генеральный прокурор подчеркнул, что дело теперь находится на его личном контроле, поскольку это не трагический случай, а преступление.

"Мальчик умер не от болезни - он умер из-за безразличия взрослых. Моя позиция четкая: каждый, кто видел и промолчал, кто знал и не действовал, кто имел полномочия и не использовал их понесет ответственность", - написал Кравченко.

Читайте также о том, что в одной из частных клиник Киева 7-летний мальчик умер на приеме у стоматолога. Полиция сообщила о подозрении врачу-анестезиологу.

Ранее мы писали о том, что в одной из больниц Киева 10-летняя девочка умерла во время подготовки к операции.

