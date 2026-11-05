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На Вінниччині є постраждалі та руйнування унаслідок атак РФ

12:51 05.11.2026 Чт
1 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: РФ атакувала Вінниччину (Getty Images)

Росія атакувала кілька громад Вінниччини - пошкоджено цивільні та критичні об'єкти. Горіли вантажівки й автомобілі, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальниці Вінницької ОВА Наталії Заболотної.

Станом на зараз відомо про трьох постраждалих. Усі вони отримали легкі травми, їм надають необхідну допомогу.

В одному з міст області горіли дві вантажівки та причіп. Рятувальники вже ліквідували пожежу.

В іншому місці вогонь знищив і пошкодив 11 автомобілів. Чотири з них згоріли повністю, ще сім - пошкоджені.

Після відбою повітряної тривоги енергетики почали відновлювати об'єкти, які постраждали від атаки. Усі служби продовжують ліквідовувати наслідки.

Нагадаємо, 3 листопада росіяни вдарили ракетами та дронами по трьох ТЕС ДТЕК.

Станції зупинили вироблення електроенергії, а ремонт почнуть тоді, коли дозволить безпека.

Також, як повідомляло РБК-Україна, в ніч на 5 листопада росіяни атакували дронами Київщину.

У Бучанському районі загорівся склад, одного чоловіка травмовано.

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Вінницька областьАтака дронів