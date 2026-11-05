ua en ru
Чт, 05 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Олешки Вибори в США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Під Києвом горів склад після атаки РФ, травмовано людину (фото, відео)

08:00 05.11.2026 Чт
1 хв
aimg Юлія Маловічко
Під Києвом горів склад після атаки РФ, травмовано людину (фото, відео) Фото: рятувальники гасять пожежу в Бучанському районі (ДСНС України)
Додати як бажане джерело в Google

Росія в ніч на 5 листопада атакувала дронами Київщину - загорівся склад у Бучанському районі, одна людина травмована.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України та допис голови Київської ОВА Тимура Ткаченка.

"У Бучанському районі внаслідок ворожої атаки сталося займання на території складу. Уточнюємо інформацію щодо постраждалих", - повідомляв Ткаченко о 0:03 четверга.

Рятувальники своєю чергою вже зранку підтвердили атаку.

"Ворог знову атакував логістичну інфраструктуру Київщини. У Бучанському районі внаслідок обстрілу спалахнула пожежа", - написали в ДСНС.

У службі зазначили, що на місці працюють рятувальники Бучанського та інших районів області. Залучено додаткові сили.

"Пожежу вже локалізовано. Наразі тривають проливання осередків горіння та розбирання конструкцій. За попередньою інформацією, загиблих немає. Одного чоловіка травмовано", - повідомили рятувальники.

Нагадаємо, унаслідок ракетної атаки на Київ увечері 29 жовтня загинула людина. Тоді уламки ракети горіли в Дніпровському районі.

Ще повідомлялось, що після атаки РФ на столицю постраждали 15 людей, серед них двоє 15-річних дітей.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Київська область ДСНС Атака дронів
Новини
Зеленський розраховує на більшу допомогу США Україні після перемоги демократів
Зеленський розраховує на більшу допомогу США Україні після перемоги демократів
Аналітика
Синє цунамі. Як Трамп нищівно програв вибори в США і чого чекати Україні
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Синє цунамі. Як Трамп нищівно програв вибори в США і чого чекати Україні