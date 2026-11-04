ДТЕК показав наслідки масштабного удару РФ по трьох ТЕС
Через масовану повітряну атаку з боку Росії три теплоелектростанції компанії ДТЕК зазнали масштабних руйнувань і повністю припинили генерацію електроенергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DTEK.
У ніч та вранці 3 листопада росіяни здійснили черговий масований удар по об'єктах енергетичної інфраструктури.
Під прицілом ворога опинилися одразу три ТЕС компанії ДТЕК, які обстріляли десятками ракет та ударних дронів.
Внаслідок атаки станції зазнали серйозних пошкоджень та зупинили свою роботу.
За даними компанії, відновлювальні роботи розпочнуться одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.
Наразі енергетики оцінюють масштаби пошкоджень для ліквідації наслідків обстрілу.
Нагадаємо, що вніч на 2 листопада РФ атакувала об'єкт енергетики на Одещині, внаслідок чого обладнання зазнало пошкоджень.
Крім того, в Україні нерідко застосовуються мережеві обмеження та екстрені заходи.
Як пояснювали в компанії, екстрені відключення світла можуть часто вводити та скасовувати через постійні російські атаки на енергосистему, адже обстановка з генерацією та споживанням може змінюватися кілька разів на годину.