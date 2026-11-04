ДТЕК показав наслідки масштабного удару РФ по трьох ТЕС

Через масовану повітряну атаку з боку Росії три теплоелектростанції компанії ДТЕК зазнали масштабних руйнувань і повністю припинили генерацію електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DTEK .

За даними компанії, відновлювальні роботи розпочнуться одразу після того, як це дозволить безпекова ситуація.

Під прицілом ворога опинилися одразу три ТЕС компанії ДТЕК, які обстріляли десятками ракет та ударних дронів.

У ніч та вранці 3 листопада росіяни здійснили черговий масований удар по об'єктах енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо, що вніч на 2 листопада РФ атакувала об'єкт енергетики на Одещині, внаслідок чого обладнання зазнало пошкоджень.

Крім того, в Україні нерідко застосовуються мережеві обмеження та екстрені заходи.

Як пояснювали в компанії, екстрені відключення світла можуть часто вводити та скасовувати через постійні російські атаки на енергосистему, адже обстановка з генерацією та споживанням може змінюватися кілька разів на годину.