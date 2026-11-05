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В Винницкой области есть пострадавшие и разрушения в результате атак РФ

12:51 05.11.2026 Чт
1 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: РФ атаковала Виннитчину (Getty Images)

Россия атаковала несколько общин Виннитчины - повреждены гражданские и критические объекты. Горели грузовики и автомобили, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальницы Винницкой ОВ Наталии Заболотной.

На сегодня известно о трех пострадавших. Все они получили легкие травмы, им оказывают необходимую помощь.

В одном из городов области горели два грузовика и прицеп. Спасатели уже ликвидировали пожар.

В другом месте огонь уничтожил и повредил 11 автомобилей. Четыре из них сгорели полностью, еще семь - повреждены.

После отбоя воздушной тревоги энергетики начали восстанавливать пострадавшие от атаки объекты. Все службы продолжают ликвидировать последствия.

Напомним, 3 ноября россияне ударили ракетами и дронами по трем ТЭС ДТЭК.

Станции остановили выработку электроэнергии, а ремонт начнут тогда, когда разрешит безопасность.

Также, как сообщало РБК-Украина, в ночь на 5 ноября россияне атаковали дронами Киевщину.

В Бучанском районе загорелся склад, один мужчина травмирован.

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