В Винницкой области есть пострадавшие и разрушения в результате атак РФ

На сегодня известно о трех пострадавших. Все они получили легкие травмы, им оказывают необходимую помощь.

В одном из городов области горели два грузовика и прицеп. Спасатели уже ликвидировали пожар.

В другом месте огонь уничтожил и повредил 11 автомобилей. Четыре из них сгорели полностью, еще семь - повреждены.

После отбоя воздушной тревоги энергетики начали восстанавливать пострадавшие от атаки объекты. Все службы продолжают ликвидировать последствия.

Напомним, 3 ноября россияне ударили ракетами и дронами по трем ТЭС ДТЭК.

Станции остановили выработку электроэнергии, а ремонт начнут тогда, когда разрешит безопасность.